Российские военные освободили населенный пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Село освободили бойцы группировки войск "Центр", сообщили в пресс-службе Минобороны в ходе ежедневного брифинга.

Цукурино расположено примерно в восьми километрах на юго-восток от Селидово и в двух километрах от города Украинск.

В зоне ответственности группировки "Центр" противник потерял более 520 военнослужащих и более 10 единиц техники.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли населенный пункт Измайловка в ДНР.