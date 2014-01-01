Западные страны, мечтавшие поставить своими рестрикциями Россию и Белоруссию на колени, не сумели добиться этой цели. Такое заявление сделал в понедельник, 28 октября, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как подчеркнул политик, "мы в последнее время много говорим с россиянами о том, что так и не удалось Западу то ли на колени нас поставить, то ли прижать, наклонить".

Лукашенко отметил, что в этом "большая заслуга тех секторов экономики, которые вы возглавляете, прежде всего промышленности", сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские аграрии по-максимуму использовали десятилетие ограничений на импорт продовольствия в нашу страну. Он подчеркнул, что с 2014 года каждый урожай был "не менее 100 миллионов тонн зерна, причем последние пять лет – свыше 120 миллионов тонн".

Между тем западные СМИ пишут, что саммит БРИКС, проходивший в Казани с 22 по 24 октября, стал настоящим триумфом российского лидера Владимира Путина и демонстрацией его победы по всем фронтам над Западом. Популярность мероприятия подтвердила, что задача изолировать Россию за ее спецоперацию на Украине провалилась.