Почти 40 тысяч европейцев в год гибнут из-за газовых плит

Газовые плиты в европейских домах связаны с почти 40 тысячами преждевременных смертей ежегодно. Такие данные содержит исследование ученых из испанского Университета Хайме I.

Как сообщает Bloomberg, газовые плиты имеются примерно в трети европейских домохозяйств. При их использовании выделяется диоксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и приводят к преждевременной смерти.

Ведущий автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит заявила, что смертность от использования газовых плит оказалась более существенной, чем предполагалось, что крайне важно с точки зрения общественного здравоохранения.

В России специалисты регулярно проверяют состояние бытовых газовых плит. Например, в Москве ими пользуются более 1,8 миллиона семей. Сотрудники АО "Мосгаз" проверяют плиты, выявленные нарушения оперативно устраняют, а с жителями проводят инструктаж и выдают памятки.

К сожалению, нарушения правил установки и эксплуатации газового оборудования периодически становится причиной трагедия. Осенью 2023 года в подмосковной Балашихе произошло частичное обрушение многоквартирного дома. Накануне вечером жители жаловались на запах газа, но на это не отреагировали.