Песков: Россия не лезет во внутренние дела Грузии

Москва отвергает обвинения в свой адрес во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что такие обвинения стали стандартными. Чуть что идет не по их плану - сразу обвиняют Россию во вмешательстве. По словам Пескова, обвинения абсолютно голословны – никакого вмешательства с российской стороны не было, передает "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента подчеркнул: Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть. В то же время очевидно, что были попытки вмешательства, но не со стороны России. Оказать влияние на исход голосования в Грузии пробовали огромное количество сил из европейских стран, этого никто даже не скрывал.