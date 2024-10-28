Под Красноярском задержали несколько сотен мигрантов

В Красноярском крае провели рейд против незаконной миграции.

В отдел полиции доставили 244 человека – граждан Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Киргизии. Все они находились на территории России с нарушениями миграционного законодательства.

12 человек будут выдворены из России, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Двум вручили повестки в военкоматы, так как они не встали своевременно на воинский учет.

Нелегалы трудились на лесоперерабатывающей базе, производственно-логистическом комплексе и распределительном центре одной из крупных торговых сетей. По данным источника РИА Новости, речь идет о магазинах "Пятерочка".