ФСБ раскрыла преступную сеть подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности раскрыла преступную сеть подпольных оружейников, которая действовала на территории 39 регионов страны.

В масштабной операции принимали участие сотрудники МВД и Росгвардии. Изъято более 300 единиц огнестрельного оружия - отечественного и иностранного производства. В том числе автоматы, карабины, миномёты и огнемёты.

Также найдено около 290 килограммов взрывчатки, электродетонаторы и сотни тысяч патронов разного калибра. Остановлена работа 59 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Задержаны 124 человека.