Песков рассказал о мерах безопасности на саммите БРИКС

Организаторы казанского саммита БРИКС предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности президента России Владимира Путина и его гостей — лидеров других государств. Об этом в понедельник, 28 октября, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, на всех международных саммитах, естественно, и для нашего президента, и для всех гостей принимаются все необходимые и подобающие меры для обеспечения всех аспектов безопасности, в том числе и здоровья.

На саммите БРИКС в Казани "все эти меры были на необходимом уровне, на высочайшем уровне", причем "за всем этим стояла весьма и весьма напряженная работа", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее в Кремле подчеркивали, что все попытки недружественного Запада сорвать казанский саммит БРИКС терпят крах. Многие государства заинтересованы в развитии кооперации с Россией, несмотря на внешнее давление, отмечал Песков.

До того Дмитрий Песков рассказывал, что работа по обеспечению безопасности главы государства ведется с учетом "такой международной эскалации напряженности в целом", охрана президента России "по понятным причинам и так усилена".