Кремль объяснил, почему Путин и лидер ОАЭ долго не выходили из машины

Президент России Владимир Путин, находясь в машине с лидерами других стран, уже там начинает переговоры. Об этом в понедельник, 28 октября, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил спикер Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, Путин и президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян долго не выходили из "Ауруса", поскольку "там продолжались переговоры".

Лидеры государств, "когда они ездят в машине, они ж не просто в окошко смотрят", подчеркнул Песков. Уже там "ведутся субстантивные переговоры, с ними переводчик в машине". В ситуации с Аль Нахайяном "просто какой-то сюжет потребовал того, чтобы, не прерываясь, его исчерпывающе объяснить".

Ранее Песков объяснял, почему Владимир Путин принимает президента ОАЭ Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна, которого встретили в Москве 20 октября, у себя дома. Это вызвано тем, что у политиков сложились особые доверительные и дружеские отношения, которые позволяют именно в неформальной обстановке обсуждать самые серьезные вопросы.

Ужин в резиденции российского лидера в Ново-Огарёво вечером 20 октября был неофициальной частью визита Аль Нахайяна в Россию. Официальная программа главы ОАЭ началась лишь на следующий день.