Зеленский решил провести переговоры с Путиным в Индии

Переговоры о мире между Россией и Украиной могут пройти в Индии. Завершению украинского конфликта может способствовать индийский премьер-министр Нарендра Моди, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сказал Зеленский в интервью изданию The Times of India, огромная ценность Индии и ее премьер-министра в том, что они имеют большое влияние. По его словам, Украина открыта к предложениям по мирному урегулированию от Китая, Бразилии, стран Африки и ЕС. Однако эти предложения должны согласовываться с интересами Украины.

Ранее Зеленского возмутила поддержка России участниками саммита БРИКС. Он заявил, что позиция нейтралитета в российско-украинском конфликте равноценна поддержке Москвы.