Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Овны

Овны почувствуют, что отношения, как личные, так и деловые, можно сделать более глубокими. Верьте в свою интуицию, и не бойтесь новых сближений.

Тельцы

Звезды обещают помочь найти баланс в обязанностях и заботе о себе. Возможно, вы сумеете сократить рабочее время или научитесь пораньше засыпать.

Близнецы

Этот день обещает быть щедрым на творческие или романтические моменты. Не бойтесь показывать свои истинные чувства и делитесь радостью с близкими.

Раки

Сама жизнь укрепит ваши семейные узлы и принесет гармонию в домашнюю атмосферу. И вы, и члены вашей семьи поймут, как важно ценить друг друга.

Львы

Нет худа без добра! Недавние потери приведут к тому, что вы наладите контакты со старыми друзьями или встретите тех, с кем станете очень близки.

Дева

У вас появится возможность улучшить свою ситуацию с деньгами. Возможно, вы найдете новый источник дохода или получите долгожданное повышение.

Весы

Венера протягивает руку помощи вашей Лилит и вдохновляет вас. Вы почувствуете себя увереннее и сможете показать себя с лучшей стороны в любом обществе.

Скорпионы

Вы на пути к эмоциональному исцелению. Важно доверять своим чувствам и не бояться открыто говорить о переживаниях – этому можно научиться.

Стрельцы

Венера в вашем знаке легка на подъем и готова свести вас с интересными людьми. Возможны неожиданные встречи, которые изменят вас внутренне.

Козероги

Козерогам могут предложить новую должность или интересный проект. Важно верить в свои силы и не бояться брать на себя ответственность в новом деле.

Водолеи

Это время для расширения горизонтов и углубления знаний. Возможно, вы решите отправиться в дальнее путешествие или начнете изучать новый предмет.

Рыбы

У Рыб все идет к тому, что денег скоро станет больше. Важно быть внимательным к финансовым документам и не упустить выгодные предложения.