Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Глава киевского режима Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

В проекте указа Зеленского предлагается пролонгировать военное положение и мобилизацию с 10 ноября 2024 года еще на 90 дней. Пролонгация проводится регулярно и постоянно с февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, сообщает РИА Новости.

Украинский министр обороны Рустем Умеров ранее признал, что киевский режим обсуждает с Соединенными Штатами снижение возраста мобилизации. При этом он заверил, что американские партнеры не давят на киевский режим, а всего лишь "хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25".

Тем временем на Украине вновь пошли разговоры о мобилизации женщин. Глава совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко заявил, что при военном планировании нужно исходить из наихудшего сценария развития событий.