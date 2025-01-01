Конфликт на Украине отошел на второй план для мирового сообщества в свете резкой эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В этом в понедельник, 28 октября, признался глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Боррель также заявил, что происходящее на Ближнем Востоке указывает на утрату чувства человечности. Он подчеркнул, что "когда мы говорим, что требуем прекращения огня, требование означает наши возможности по принуждению", сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что в мире начала формироваться более трезвая оценка конфликта на Украине. Как подчеркнул дипломат, усилия Москвы по выявлению лицемерия и двойных стандартов не проходят напрасно — оболванить людей антироссийской пропагандой все труднее.

При этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что слова главы киевского режима Владимира Зеленского о завершении боевых действий на Украине в 2025 году представляют собой лишь его "хотелки и желания, и не больше".