Раскрыт план Трампа по урегулированию на Украине

План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине раскрыли в офисе кандидата в президенты США от Республиканской партии. Как сообщил советник Трампа, план представляет собой переосмысление Минских соглашений.

Как пишет со ссылкой на советника газета Financial Times, на сей раз в соглашение будут включены механизмы принуждения к выполнению условий. Кроме того, будут также указаны последствия за их нарушение.

Существенное дополнение к договоренностям: контролировать их выполнение должны будут европейские войска, а не силы НАТО или миротворцы ООН. Советник Трампа подчеркнул, что платить за все будет Европа – а не США.