Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки на курском направлении потеряли свыше 350 человек.

Среди остальных потерь – более 30 единиц военной техники, трое военнослужащих сдались в плен, сообщили в Минобороны России.

Также за сутки ВС России отразили семь контратак в направлении населенных пунктов Кремяное, Нижний Клин и Новоивановка. Сорваны четыре попытки контратак ВСУ, нанесены удары по позициям девяти бригад противника в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.

Общее число потерь ВСУ в курском приграничье с начала августа составляет более 27530 военных и почти 2,5 тысячи единиц техники, включая 177 танков.