Фицо пожаловался на новые попытки покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о продолжающихся попытках покушения на него, которые предпринимаются из-за его позиции по украинскому конфликту. Одна из попыток была в октябре, когда на мероприятии с его участием был задержан вооруженный мужчина.

Как сообщил политик в интервью газете Standard, 6 октября на Дукельском перевале на польско-словацкой границе прошли памятные мероприятия. Отмечалось 80-летие Карпатско-Дуклинской операции советских войск против гитлеровской армии осенью 1944 года. На них присутствовали члены правительства и парламента Словакии, в том числе президент Питер Пеллегрини и Фицо. Охрана задержала вооруженного человека, который признался, что ненавидит премьера из-за его позиции по Украине.

В словацкого премьера стреляли 15 мая, после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Фицо был ранен в грудь, живот и руку и перенес две операции. Нападавшего — 71-летнего писателя Юрая Цинтулу — задержали. Мужчина объяснил свой поступок несогласием с политикой властей.