Рост экономики России в третьем квартале 2024 года несколько замедлился, однако сохраняются прогноз по динамике увеличения ВВП страны выше среднемировых темпов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 28 октября.

Глава государства провел совещание с правительством, посвященное экономическим вопросам.

Как отметил Путин, ссылаясь на оценку Минэкономразвития, за январь-август 2024 года российский ВВП прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%. При этом среднемировые темпы, по данным МВФ, составят 3,2%.

Также Путин рассказал, что рынок труда в России демонстрирует позитивные тенденции. Безработица остается на рекордно низком уровне, а среди молодежи в возрасте до 25 лет она снизилась до 9%, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин рассказал, что новая волна глобального экономического подъема зарождается в странах Мирового большинства. Как подчеркнул российский лидер, членам БРИКС необходима собственная платформа для раскрытия потенциала растущих экономик.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что "мы в последнее время много говорим с россиянами о том, что так и не удалось Западу то ли на колени нас поставить, то ли прижать, наклонить".