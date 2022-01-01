Открытой части встречи президента России Владимира Путина с генсеком ОНН Антониу Гутерришем в рамках БРИКС в Казани не было по просьбе гостя. Об этом в понедельник, 28 октября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава всемирной организации приехал в Россию впервые с 2022 года, когда началась специальная военная операция на Украине.

Планировалось, что на казанском саммите БРИКС часть общения Путина и Гутерриша будет открытой для прессы, однако "она была отменена именно по просьбе господина Гутерриша — все-таки это был наш гость, и мы пошли на то, чтобы удовлетворить эту просьбу", цитирует Пескова РИА Новости.

Руководство киевского режима всерьез обиделось на ООН за то, что Гутерриш проигнорировал швейцарский "мирный саммит" по Украине, а в Казань по приглашению России приехал. Источники рассказали, что недовольный этим Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю всемирной организации в визите в Украину.

Украинский политик не постеснялся открыто нахамить Гутерришу, заявив, что некоторые функционеры отдают предпочтение "искушениям в Казани", а не содержанию Устава ООН.