Инстасамка может стать новой солисткой "Ленинграда": представитель певицы подтвердил

Инстасамка может стать новой солисткой "Ленинграда".

В комментарии "ТВ Центру" PR-директор Инстасамки Максим Столяров подтвердил эту информацию. По его словам, пока переговоры ведутся, однако певица и Сергей Шнуров уже сделали демо-запись.

По слухам, Шнур и Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) могут выпустить как минимум один альбом. Для "Ленинграда" это будет первая запись за шесть лет.

На прошлой неделе стало известно, что Сергей Шнуров официально развелся с четвертой женой Ольгой Абрамовой. Заседание прошло в мировом суде. Представитель артиста сообщил, что процесс обойдется без дележки имущества и детей.