В Омске студент напал на преподавателя из-за провала на экзамене

Студент Омского государственного университета имени Достоевского (ОмГУ) напал на своего преподавателя из-за провала на экзамене.

Инцидент произошел во время пересдачи экзамена на факультете истории, теологии и международных отношений 28 октября. Как сообщил telegram-канал Mash, второкурсник уже третий год пытается перейти на следующий курс. После очередного провала он обвинил доцента кафедры в своих неудачах и распылил ему в глаза перцовый баллончик.

Преподаватель получил ожоги глаз, ему потребовалась медицинская помощь. Он намерен писать заявление в полицию.

В вузе отметили, что ранее каких-либо проблем во взаимоотношениях между студентом и преподавателем не было замечено.

"Это вопиющий случай, который у сотрудников и студентов вуза вызывает резко отрицательную реакцию. Руководство факультета, университета разбираются в обстоятельствах произошедшего", - сообщили в ОмГУ изданию "Подъем".

Региональная прокуратура начала проверку. Прокуроры выяснят, соблюдался ли порядок проведения экзамена в университете и правомерность действий преподавателя, передает РИА Новости.