Президент ЮАР отказался встречаться с главой МИД Украины

Попытки главы МИД Украины Андрея Сибиги встретиться с президентом ЮАР Сирилом Рамфосой не увенчались успехом. Официальный представитель южноафриканского лидера Винсент Магвенья сообщил, что у президента не запланирована встреча с украинским министром, передает ТАСС.

СМИ отмечают, что решения были приняты на фоне ранних заявлений главы государства о том, что ЮАР имеет одинаково хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной. Однако эти высказывания вызвали негативную реакцию партии "Демократический альянс", которая входит в коалицию с правящим Африканским национальным конгрессом.

Агентство Bloomberg 24 октября сообщило, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса не поехали на саммит стран Содружества наций. Это объединение возглавляет Великобритания. Вместо этого лидеры Индии и ЮАР отправились на саммит БРИКС в Казани.