Двое жителей Курской области погибли при ударе коптера ВСУ

Утром понедельника, 28 октября, на территории Льговского района Курской области украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, на машину было сброшено два взрывных устройства. Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте – полученные ранения были несовместимы с жизнью.

Смирнов выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что в Курске расследуется очередное преступление киевского режима против мирного населения. Военные следователи собрали и отправили на экспертизу обломки украинского беспилотника, ударившего по центру города.

Кроме того, российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине — их ждет либо смерть в бою, либо ответственность по закону. За наемничество уже наказаны не менее 785 иностранцев, воевавших за украинских националистов.