Утром понедельника, 28 октября, на территории Льговского района Курской области украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя. Об этом рассказал глава региона Алексей Смирнов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, на машину было сброшено два взрывных устройства. Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте – полученные ранения были несовместимы с жизнью.

Смирнов выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что в Курске расследуется очередное преступление киевского режима против мирного населения. Военные следователи собрали и отправили на экспертизу обломки украинского беспилотника, ударившего по центру города.

Кроме того, российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине — их ждет либо смерть в бою, либо ответственность по закону. За наемничество уже наказаны не менее 785 иностранцев, воевавших за украинских националистов.