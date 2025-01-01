Родившая Сати Казанова завязала с певческой карьерой

Сати Казанова отменила все корпоративы и мероприятия после рождения долгожданного ребенка до апреля 2025 года. 42-летняя артистка будет зарабатывать в онлайне на рассказах про карму и духовных практиках на раскрытие женственности.

Так, есть несколько тарифов в ее клубе: на месяц за 7490 рублей, три месяца за 20 990 рублей, четыре месяца за 24 990 рублей и VIP-тариф с самой Сати на 30 мест. Певица обещает поделиться древними духовными знаниями и практиками, которые помогут найти себя, мужчину мечты и раскрыть сексуальность, сообщает телеграм-канал SHOT.

Напомним, Сати Казанова стала мамой 23 октября. Радостной вестью она поделилась в социальных сетях. Певица рассказала, что у нее родилась дочь.

"Говорят, судьбой предопределено, как именно и в каких обстоятельствах приходит в этот мир человек… Наша крошка, видимо, поцелована этой самой судьбой, раз все случилось так красиво, мягко, сакрально", - сообщила артистка в своем телеграм-канале.

Певица призналась, что мечтала о "лотосовых родах", и это случилось, но под наблюдением специалистов. Супруг, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, также присутствовал на родах.