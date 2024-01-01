Росгвардия пообещала амнистию за сдачу оружия на нужды СВО

Владельцев оружия, которые добровольно передадут его для нужд специальной военной операции (СВО), освободят от административной ответственности за ряд нарушений. Об этом в понедельник, 28 октября, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Как уточняет Росгвардия в Telegram-канале, возможность сдать оружие в Росгвардию закреплена поправками, которые вступили в силу в августе 2024 года. Подать заявление о добровольной передаче оружия для его использования в ходе СВО можно через интернет.

Что касается правонарушений, от ответственности за которые можно уйти благодаря сдаче оружия, в их перечень входить и несвоевременное обращение для регистрации или перерегистрации оружия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что практика помилования за участие в специальной военной операции на Украине не содержит исключений в отношении осужденных по резонансным преступлениям.

В сентябре Госдума приняла поправки в законодательство, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу в период мобилизации или по контракту с Министерством обороны России.