Силы ПВО отбили массированную атаку дронов ВСУ на российские регионы

Силы противовоздушной обороны отбили массированную атаку украинских дронов на российские регионы. ПВО сбили 21 беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 28 октября с 13:00 до 14:30 по московскому времени российские войска пресекли попытку атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Десять дронов уничтожено в небе над Курской областью, один — в Белгородской области. По пять БПЛА сбито над Орловской и Брянской областями.

Ранее в Минобороны сообщили о попытке киевского режима устроить теракт на российской территории. В ночь на 28 октября ВСУ атаковали четыре региона: 13 дронов ПВО сбила в Белгородской области, 6 — в Брянской, еще по одному — в Курской и Воронежской.