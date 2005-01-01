Поргина сообщила, что ей сказал Караченцов перед смертью

Накануне, 27 октября, 80 лет исполнилось бы Николаю Караченцову. Его нет уже шесть лет, но его неповторимый голос с хрипотцой, его щербатую улыбку, его фантастическую энергетику помнят и любят миллионы зрителей. Он был до дрожи убедительным графом Резановым в "Юноне и Авось", и заразительно драчливым ковбоем в "Человеке с бульвара Капуцинов". И всегда играл, не щадя себя, будто в последний раз.

Артиста не стало 26 октября 2018 года. Последние годы Караченцов серьезно болел. В результате страшной аварии, в которую угодил в 2005 году, актер потерял способность играть на сцене, сниматься в кино. Супруга Людмила Поргина полностью окружила его заботой и постаралась сделать все, чтобы он мог хотя бы частично вести прежний образ жизни. Она регулярно выходила с ним в свет, посещая театры и снимаясь на телевидении.

Незадолго до смерти, по словам Поргиной, Караченцов попросил "не спешить за ним". "Я буду тебя там ждать, ладно?" — рассказала она прощание с мужем в эфире передачи "Однажды" на НТВ.