Ольга Кормухина встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетила заслуженная артистка России Ольга Кормухина.
"Здесь организовано все замечательно. Самое главное, что здесь нет очередей. И очень компетентные профессиональные сотрудники. Нет никакого столпотворения, все происходит спокойно, размеренно. Это очень важно, когда человек принимает такое решение, чтобы на его пути была четко организована работа именно профессионалов, и медики замечательные здесь, квалифицированные. То есть вот здесь уже, можно сказать, люди попадают в такую четко организованную среду, где им уже будет проще адаптироваться", - цитирует артистку информагентство "Москва".
Бойцам она пожелала найти на фронте верных друзей и возвращаться с победой.
Единый пункт отбора работает с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Записаться на визит можно на mos.ru. Узнать подробности можно по горячей линии 117 или через чат-бот @MskContract_bot в "Телеграме".