Ольга Кормухина встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Единый пункт отбора на военную службу по контракту посетила заслуженная артистка России Ольга Кормухина.

"Здесь организовано все замечательно. Самое главное, что здесь нет очередей. И очень компетентные профессиональные сотрудники. Нет никакого столпотворения, все происходит спокойно, размеренно. Это очень важно, когда человек принимает такое решение, чтобы на его пути была четко организована работа именно профессионалов, и медики замечательные здесь, квалифицированные. То есть вот здесь уже, можно сказать, люди попадают в такую четко организованную среду, где им уже будет проще адаптироваться", - цитирует артистку информагентство "Москва".