Представители стран, которые посетили саммит БРИКС в Казани и заявляли о своей нейтральности в отношении конфликта на Украине, в действительности являются пророссийскими. Такое заявление сделал в понедельник, 28 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил политик в интервью The Times of India, "нейтральность сегодня в этой войне – поддержка российской стороны", которая "очень помогает исключительно в Российской Федерации".

Зеленский раскритиковал страны, отправившие своих представителей на казанский саммит, поскольку они хотя и "говорила, что хотят помочь разрешению этого конфликта", но на самом деле это "не о мире".

Ранее сообщалось, что руководство киевского режима всерьез обиделось на ООН за то, что генсек организации Антониу Гутерриш проигнорировал швейцарский "мирный саммит" по Украине, а в Казань по приглашению России приехал. Источники рассказали, что недовольный этим Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю ООН в визите в Украину.

Профессор высшей школы экономики Сергей Лузянин отмечал, что в определенном смысле БРИКС — это "рождение современного мира, обновленного, с новыми смыслами цивилизационными, экономическими и политическими".