До президентских выборов в США - чуть больше недели. Что происходит за океаном

Никакого практического смысла выступать в Нью Йорке для кандидата от республиканцев на самом деле не было. Город - твердо за демократов, и изменить это при всем желании нельзя. Но какая впечатляющая получилась картинка! Один из самых известных залов мира - Мэдисон-сквер-гарден. И толпы людей в красных кепках с надписью MAGA - такого "Большое яблоко", пожалуй, никогда еще не видело.

30 тысяч человек. В очередь приходилось вставать за сутки. Те, кому не хватало места, перемещались в соседние бары, чтобы оттуда следить за пятичасовой телетрансляцией. На разогреве у Трампа - тяжелая артиллерия. Илон Маск, Такер Карсон, десятки других известных сторонников. Но главное - что ни заявление, то или сенсация, или скандал.

Появившись на сцене спустя два часа, Трамп обещает помиловать Хантера Байдена. И, конечно, прекратить все войны.

"Сделать Харрис президентом – значит, играть жизнями миллионов людей. Она гарантированно втянет нас в Третью мировую войну, потому что она слишком уж некомпетентна для этой работы. Она не в состоянии иметь дела с президентами - ни с председателем Китая Си, ни с Путиным, с Ким Чен Ыном, ни с кем", - добавил кандидат от республиканцев.

До выборов - чуть больше недели. А кандидаты по прежнему идут, что называется, ноздря в ноздрю. Полный электоральный паритет демонстрируют самые разные соцопросы. Это не устраивает оба лагеря, так что выражения не выбирает уже вообще никто. Пока Трамп атакует Харрис, демократы сравнивают его митинг с мероприятием американских нацистов, которое те провели в Мэдисон-сквер-гарден в феврале 1939-го.

Не следит за языком и Роберт де Ниро: "Меня чертовски бесит, что мы здесь говорим о таком ничтожестве, как Дональд Трамп".

Даже привыкшая, казалось бы, ко всему американская пресса от такого зашкаливающего уровня политического бескультурья выпадает в осадок. Все больше публикаций о том, что ни один из кандидатов не достоин президентского кресла. И, например, в Washington Post впервые за 36 лет официально заявили, что не поддерживают никого в преддверии выборов.

Харрис не допускает токсичного Байдена к участию в своих предвыборных мероприятиях. Но это не помогает. Инициатива в предвыборной гонке давно потеряна, антирейтинг растет. И вот уже на митинге в Мичигане кандидату от демократов попросту не дают продолжить речь об Украине. Из зала звучат оскорбления. Топить обиду Харрис отправилась в ближайший бар. На фоне слухов о ее алкоголизме, которые активно распространяют республиканцы, - так себе пиар ход. Но это - с одной стороны. А с другой - без бокала в украинском конфликте демократам и правда уже не разобраться. Издание U.S. News пишет: Россия в нынешнем году возглавила рейтинг сильнейших армий мира. При этом США сместились на второе место. Игнорировать такое уже попросту глупо.

Что до Украины, то у нее дела плохи будут при любом президенте США, об этом пишет уже Bloomberg. Если победит Трамп, то может и вовсе свернуть скатерть-самобранку. Но и Харрис в случае успеха - не волшебница. Договориться с американским Конгрессом о значительной финансовой поддержке Киева ей будет крайне сложно.