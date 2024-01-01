ФСБ задержала москвича, устроившего DDoS-атаки во время выборов

Сотрудники ФСБ задержали москвича, который с помощью украинского программного обеспечения совершал DDoS-атаки во время сентябрьских выборов.

Как стало известно спецслужбе, житель столицы 1963 года рождения установил на свой компьютер разработанное украинскими хакерами ПО, предназначенное для осуществления DDoS-атак.

В сентябре 2024 года, в ходе проведения выборов депутатов Мосгордумы и муниципальных органов столицы и Подмосковья, мужчина совершил атаки на IP-адреса одного из интернет-провайдеров Московского региона. В результате произошла блокировка ряда информационных ресурсов, сообщили в пресс-службе ФСБ по Москве и Московской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Злоумышленник заключен под стражу.