"Мы поставили жирную точку": Пригожин сделал заявление о Валерии

Недавно прошел концерт-трибьют певицы Валерии. Сейчас артистка записывает новый альбом. По словам ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, эта пластинка станет последней в карьере певицы. В Сети немедленно стали говорить о том, что Валерия решила уйти со сцены. Поползли слухи, что супруги вообще планируют покинуть Россию и жить в Дубае, где у них якобы есть недвижимость.

Ситуацию решил прояснить Иосиф Пригожин. Он объяснил, что действительно для Валерии новый альбом станет последним. Потом с этим альбомом певица отправится на гастроли.

"Вот у нас сейчас трибьют-концерт состоялся. И тем материалом, который был напет за предыдущие 30 лет, мы поставили жирную точку. Восклицательный знак! Но при этом Валерия будет продолжать петь. В том числе и старые хиты. И новые песни будет исполнять. Но уже не так активно, как все эти годы", - рассказал муж Валерии "Миру новостей".