"Я орала и кричала": Лерчек рассказала о травмирующем инциденте на шоу "Звезды в джунглях"

Незадолго до задержания и домашнего ареста Валерия Чекалина снялась в шоу "Звезды в джунглях". Проект в настоящее время транслируется по телевидению. В новом выпуске блогерша во время испытания, в результате которого должна была выиграть деньги на еду, лежала в купальнике в обществе тараканов и крыс и отвечала на вопросы.

После испытания с Лерчек случилась истерика. Видеозапись распространилась в Сети. На ней видно, как плачущая Чекалина продемонстрировала укусы насекомых на разных частях тела, и заявила, что тараканы забрались даже в трудно доступные места.

"Я орала и кричала. Говорила о том, что у меня таракан в трусы залез. И что он сидит там, пока все эти крысы бегают по мне. Я говорю: "Таракан у меня там. Достаньте его, пожалуйста". А он там все сидит, не может найти, как выбраться, и лапками расцарапывает. Потом туда еще один залез", - пожаловалась Лерчек, чье видео оказалось в распоряжении телеграм-канала "Неопра, блин!"