Умер артист Юрий Пономаренко

Юрий Пономаренко получил известность благодаря ролям в сериалах "Глухарь" и "Карпов". Однако в последнее время актер ушел в тень, а его карьера застопорилась. Сейчас же стало известно, что артиста нашли мертвым в московской квартире. По некоторой информации, 49-летний актер упал, разбил голову, потерял много крови и скончался, передает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что на диване, возле него и шкафа нашли кровь, травма была на затылке. Следов криминала и записки не обнаружено. Обстановка в квартире в Высоковольтном проезде не нарушена. Со слов близких, Пономаренко злоупотреблял алкоголем.

Как уточняет телеграм-канал SHOT, Пономаренко обнаружили соседи по квартире — актеры Ян Латышев и Альбина Лозовая.

Интересно, что пару лет назад нетрезвый Юрий Пономаренко разбил головой стекло в московском караоке. Тогда после падения он выжил, его госпитализировали.