Суд отказался разводить Анну Седокову с красавчиком-баскетболистом

Недавно Анна Седокова все же подала на развод с третьим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой после четырех лет брака. Отношения в паре были как на вулкане: влюбленные громко ругались и страстно мирились. Поэтому когда артистка в очередной раз заявила, что хочет развестись, ее словам мало кто поверил. Однако на днях певица все же отправилась в суд. Вот только там оставили без движения заявление Седоковой.

"Выявлено несоответствие иска требованиям ГПК, если исправят недостатки в установленный судом срок, то иск будет принят. Если нет, то иск будет возвращен", - рассказали в пресс-службе учреждения изданию Starhit.

Расставание с сексапильной артисткой баскетболист переживает тяжело. В социальных сетях он выкладывает публикации одна страшнее другой. Подписчики бьют тревогу и просят Анну Седокову не оставлять спортсмена. Сама певица, впрочем, лишь раз дав понять, что ей тоже нелегко, ушла в тень и не комментирует странные посты красавчика бывшего.