На границе Брянской области отражена попытка вторжения ДРГ

ФСБ при поддержке подразделений Минобороны пресекла попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Брянской области, четверо диверсантов уничтожены, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что на теле одного из уничтоженных диверсантов обнаружена татуировка парашютно-десантного разведполка Сухопутных войск США. Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

Также сообщается, что на месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории.

Буквально накануне, 27 октября, в Брянской области пресекли попытку пересечения границы вооруженной группой лиц. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он отметил, что противнику было нанесено огневое поражение.

В марте попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы через границу пресекли ВС России в Белгородской области. Противник намеревался проникнуть через государственную границу в районе населенного пункта Козинка.