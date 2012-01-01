Сергей Собянин рассказал, как москвичи получают чистую питьевую воду

В настоящее время в Москве работают четыре станции водоподготовки: Северная, Восточная, Рублевская и самая молодая Западная, которой недавно исполнилось 60 лет. Столицу обеспечивает 15 водохранилищ. Они расположены в Московской, Смоленской и Тверской областях.

Благодаря современным технологиям — озоносорбции и мембранной ультрафильтрации — из кранов москвичей течет чистая питьевая вода высокого качества, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Отметим, что водопроводные сети Москвы - самые длинные в России, их протяженность составляет более 13 тысяч километров. Ежедневно город потребляет 2,8 миллиона кубометров воды.

С 2012 года в Новой Москве реконструированы и построены 11 очистных сооружений. Ранее Мэр подробно рассказал о масштабных работах по обновлению систем водоснабжения и водоотведения в ТиНАО. Там уже реконструированы 24 водозаборных узла, а 18 объектов переведены с подземных источников на московский водопровод. В этом году обновление систем продолжается. Будет проведена реконструкция трех водозаборных узлов, планируется возвести четыре канализационные насосные станции.