"Неправильно родила и воспитала": Наталья Варлей рассказала о неудачном ребенке

77-летняя Наталья Варлей продолжает активно работать и путешествовать по городам России с творческими встречами. Она рассказывает разные истории, читает стихи, причем как чужие, так и собственного сочинения, поет, делится воспоминаниями. Неизменно зрители встречают ее овациями. Казалось бы, Наталья Варлей легенда советского и российского кинематографа и цирка. Она сыграла такие роли, о которых многие ее коллеги могут только мечтать. Но сама Варлей не скрывает, что и у нее есть неудачные роли.

"Иногда ты думаешь вот это то самое, что я не играла и теперь сыграю, а потом: "Зачем?". Но все равно я и не состоявшиеся роли люблю, потому что это неудачный ребенок получился, неправильно родила и воспитала", - убеждена Наталья Варлей.

Мало кто знает, что артистка плакала, когда узнала, что ее утвердили на роль Нины в фильме "Кавказская пленница". В беседе с "Теленеделей" Наталья Варлей объяснила свою реакцию на известие:

"Я не хотела с цирком расставаться, брать на себя такую ответственность, в картине то должны были сниматься звезды, хотя слово звёзды тогда не принято было, все пожилые актрисы говорили: "Я не звезда, я актриса".