Сегодня, 28 октября, На границе Брянской области отражена попытка вторжения ДРГ. Уничтожены иностранные наемники. О принадлежности военных "к третьим странам" свидетельствуют найденные при убитых флаг Канады, польский молитвенник и блокнот с записями на английском языке, сообщает ЦОС ФСБ России.

Кроме того, на теле одного из уничтоженных диверсантов обнаружена татуировка парашютно-десантного разведполка Сухопутных войск США. Отмечается, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи.

Ранее в Минобороны сообщили о попытке киевского режима устроить теракт на российской территории. В ночь на 28 октября ВСУ атаковали четыре региона: 13 дронов ПВО сбила в Белгородской области, 6 — в Брянской, еще по одному — в Курской и Воронежской.