Известная ведущая сообщила о трагедии Любови Успенской

В начале октября Любовь Успенская объявила о пропаже своей единственной дочери Татьяны Плаксиной. Певица боялась, что наследницу могли накачать наркотиками и заставить ее дискредитировать мать. Вскоре Татьяна нашлась. По какой-то причине она оказалась в Израиле. А затем действительно появилось интервью Плаксиной, в котором та обвинила мать в давлении: что та якобы запирала ее дома, не давала шагу ступить, пичкала лекарствами и заставляла выходить с ней на сцену. А сегодня, 28 октября, распространилось новое видео, в котором плачущая Плаксина уже признается матери в любви.

В новом выпуске шоу "За гранью" друзья собрались, чтобы поддержать Любовь Успенскую. Они утверждают, что всему виной наркозависимость дочери артистки. Так, известная ведущая Алла Довлатова сообщила:

"Когда она убегала, это было ужасно. Она лечилась после того, как употребляла препараты, отключающие мозг. Затем Таня с матерью приходили ко мне в эфир и раскаивались. Она искренне мне это говорила, ведь Таня умный и нормальный человек. Чем ее сейчас кормят?"

По мнению Довлатовой, некие друзья "уволокли" Татьяну Плаксину и втянули в проблемы. Радиоведущая подчеркнула, что это не пиар, а "трагедия Успенской".