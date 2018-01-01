Дело Жерара Депардье: в чем обвиняют легенду французского кино и что ему грозит

Первые судебные слушания по делу Жерара Депардье о домогательствах не могли пропустить французские феминистки. Как ни как у Пятой республики появился свой Харви Вайнштейн. А значит, и повод для бурной деятельности. Но крики отчаяния воинственно настроенных француженок Депардье сегодня так и не услышал. По словам адвоката Жереми Ассуса, явиться в суд актеру запретили врачи. Хотя он "страстно этого хотел". А потому защита попросила перенести заседание на полгода - к тому моменту артист планирует наверняка поправиться.

"Жерар Депардье полностью опровергает все обвинения, и у нас есть множество доказательств, которые демонстрируют, что все это ложь и дезинформация. У нас уже есть более восьми свидетелей. Версия, изложенная обвинителями, абсолютно лживая", - добавил адвокат.

Два эпизода, по которым проходит актер в рамках уголовного дела, связаны с фильмом "Зеленые ставни", где Депардье снимался в 2021-м. Якобы 72-летний на тот момент французский артист домогался 53-летней Амели, декоратора. Изнасилования не допустила охрана. Депардье вовремя увели. А вот девушка-помощник режиссера того же фильма утверждает, что акт насилия над ней состоялся. Обвинения посыпались и от актрис, сыгравших в "Зеленых ставнях". Кинокритики считают, что это - последний фильм, в который пригласили сняться Депардье.

"Сексуальная революция" в жизни уже немолодого артиста началась еще в 2018-м. Внезапно женщины одна за другой стали заявлять о том, что французский актер к кому-то приставал, а кого-то даже изнасиловал. Некоторых - не единожды. Среди обвинителей есть и журналистки. Хронология событий охватывает четыре десятилетия. Якобы артист на протяжении всей своей карьеры хватал женщин за грудь и прикасался к их гениталиям, целовал без согласия, оскорблял, громко рассказывал про свои низменные желания. Открыто выступили против Депардье на данный момент уже 13 человек.

Чем бы ни закончился процесс, "отмыть" свое имя самому плодовитому актеру Франции - Депардье снялся почти в 200 картинах - вряд ли получится. Даже Эмманюэль Макрон, который вначале открыто встал на сторону артиста, теперь заявляет, что не пытался его выгородить. Истцы требуют выплатить компенсацию - от 6 до 30 тысяч евро. Обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы. Часть телеканалов Пятой республики еще до обвинительного приговора, махнув рукой на презумпцию невиновности, отказались показывать фильмы с участием Депардье. Кроме того, его уже лишили многих госнаград.

Ходатайство о переносе слушаний в итоге приняли. В марте 2025-го актер должен будет предстать перед судом.