С начала года в России построили и отремонтировали более 7 тысяч километров дорог. Нацпроект "О качественных и безопасных магистралях" премьер Михаил Мишустин обсудил на оперативном совещании со своими заместителями.

В планах до 2030 года - привести в нормативное состояние более 60% региональных и муниципальных трасс в каждом субъекте и 85% дорог в крупнейших городах. В приоритете - развитие транспортных коридоров, строительство новых мостов и развязок, а также восстановление дорожной сети в новых регионах. Особое внимание - повышению безопасности дорожного движения и созданию удобной и надежной инфраструктуры для автомобилистов и пешеходов.

Также на заседании речь шла о помощи самому западному субъекту - Калининградской области. Премьер подчеркнул - вне зависимости от удаленности региона жители должны иметь равные, комфортные условия.