В Курском приграничье морские пехотинцы Черноморского флота группировки "Север" продолжают успешно выбивать противника с нашей территории. Пытаясь атаковать российские позиции, неприятель бросил в бой колонну бронемашин, в том числе два танка.

Операторы беспилотников, обнаружив вражескую технику, передали координаты целей на командный пункт. И морпехи малыми группами при поддержке артиллерии и дронов не только обратили террористов ВСУ в бегство, но и заставили их бросить на поле боя раненых, вооружение, боеприпасы и натовскую технику.

Ситуация в зоне СВО: российские войска улучшили положение по переднему краю практически на всех участках фронта. Накануне наши подразделения освободили населенный пункт Цукурино в ДНР и таким образом открыли дорогу к городу Курахово.