Помог раненым товарищам: новые подвиги российских военных в ходе СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО. Гвардии младший сержант Павел Курило - командир отделения БПЛА - обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ с миномётным расчётом и передал координаты нашим артиллеристам. Точным ударом огневая точка и четверо боевиков были уничтожены. Также Павел оказал помощь трем раненым товарищам, попавшим под обстрел националистов.

Гвардии рядовой Алексей Екимов выявил вражеский беспилотник, который вел разведку наших позиций, и ликвидировал его из антидронового ружья. Благодаря этому расчет боевой машины РСЗО, в состав которого входит Павел, смог выполнить поставленную задачу, поразив две единицы вражеской бронетехники и десять боевиков.