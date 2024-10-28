"Очень страшно": Тарасова вспомнила последнюю встречу с Пономаренко

Сегодня, 28 октября, стало известно о смерти актера Юрия Пономаренко. Он играл в таких сериалах как "Глухарь" и "Карпов". По неподтвержденной информации, артист скончался, ударившись головой. По некоторым данным, в последнее время у Пономаренко были проблемы с алкоголем.

Звезда сериала "Глухарь", исполнительница главной роли Виктория Тарасова прокомментировала печальное известие. Она призналась, что находится в шоке, и вспомнила их с Юрием Пономаренко последнюю встречу.

"Юра был очень хорошим человеком. Он играл опера на протяжении всего "Глухаря", поэтому мы прошли бок о бок достаточно много съемок. Он был неконфликтным, добрым, порядочным… Для меня его смерть – шок. Очень жалко, когда уходят люди, с которыми ты провел внушительный отрезок жизни. Мы, кстати, недавно пересекались с ним где-то на телевидении: поболтали, вспомнили былое… Ни о какой смерти он не говорил – даже мысли такой не было", - поведала Тарасова "МК".

Актриса крайне негативно относится к людям, страдающим алкогольной зависимостью. Однако она признала, что и у нее в окружении есть такие люди. При этом Тарасова не может с уверенностью сказать, что у Пономаренко были проблемы с алкоголем.

"Это все очень страшно на самом деле. Я за ним такой склонности не замечала, хотя съемки "Глухаря" были давно…" - констатировала актриса.