Над Россией за ночь сбили семь беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России.

Два дрона были сбиты над Белгородской областью, два – над Брянской областью, два – над Курской областью и еще один – над акваторией Черного моря.

Все беспилотники были самолетного типа, заявили в Минобороны России.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате вражеской атаки нет. Главы Белгородской и Курской области по ситуации еще не отчитывались.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 21 БПЛА.