Песню "Лабутены" должна была исполнять Наталия Гулькина

Сегодня, 28 октября, распространилась информация, что новой солисткой группировки "Ленинград" может стать Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева). В Сети в свободном доступе есть несколько отрывков новой песни команды, которую исполняют Сергей Шнуров и Дарья.

А теперь выяснилось, что в свое время удостоилась приглашения в группу и бывшая солистка "Миража" Наталия Гулькина. По ее словам, это случилось еще в 2011 году. Артистка даже взяла время подумать. Однако директор ее отговорил.

"Взяла паузу на несколько дней, уехала с друзьями в Черногорию и стала слушать его репертуар. Там, конечно, мат на мате. На видео мелькают женщины с голой грудью. И директор мне говорит: "Наташ, у тебя определенная репутация, тебя люди знают. Как ты себе представляешь, что будешь сверкать грудью и петь матом?". И я решила: "Действительно, это слишком", - рассказала Гулькина aif.ru.

Меж тем Сергей Шнуров не забыл о своем предложении и связался с артисткой, чтобы узнать ее решение. Наталия отказала скандально известному артисту. Тогда солисткой группировки "Ленинград" стала Алиса Вокс.

"Вскоре появилась песня "На лабутенах". Могу утверждать, что если бы согласись, то пела бы ее я. Однозначно", - заключила певица.