Байден 40 минут простоял в очереди, чтобы проголосовать

5 ноября в США состоятся президентские выборы. Кандидатами на пост являются Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, и Дональд Трамп, выдвиженец от Республиканской партии. Отметим, что в 2017-2021 годах Дональд Трамп уже был президентом Америки.

Сейчас американским лидером является Джо Байден. Он уже успел досрочно проголосовать на участке в штате Делавэр, передает ТАСС. Примечательно, что перед этим действующему президенту пришлось отстоять в очереди 40 минут, уточняет Associated Press.

Напомним, что еще несколько месяцев назад Джо Байден тоже планировал участвовать в президентской гонке. Летом он провел свои первые (и, как оказалось впоследствии, последние) дебаты. Его оппонентом был как раз Дональд Трамп. После пикировки кандидатов общественность в пух и прах раскритиковала Байдена. В результате тот принял решение сняться с гонки, его место заняла Камала Харрис.