Политолог Ищенко: США интересует гражданская война в Грузии

Какие внешние силы заинтересованы в подогреве акций протеста в Тбилиси? Способна ли грузинская оппозиция на новую цветную революцию? И какие шаги могла бы предпринять Россия, чтобы не допустить возникновения горячей точки на своих южных границах?

Ситуацию в Грузии Алексей Фролов подробнее обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил обозреватель Международной медиа-группы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Американцев не так интересует госпереворот в Грузии, с последующей стабильностью, как - либо война с Россией, либо гражданская война в Грузии. Поскольку на войну с Россией они Грузию явно толкнуть не могут, а свержение "Грузинской мечты" не может обойтись без гражданского столкновения, значит – гражданская война", - отметил он.

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