В Минкульте прокомментировали новость о вывозе фуры с антиквариатом Пугачевой из России

Несколько недель назад Сеть облетела новость о том, что якобы Алла Пугачева попыталась вывезти из России свой замок в деревне Грязь по частям. Так, будто бы Примадонна хотела переправить антиквариат в фуре через государственную границу. Речь идет о таких предметах старины как картины, вазы, подсвечники, книги, а также другие предметы искусства, которые артистка покупала лично или принимала в качестве подарков от друзей. По некоторым данным, коллекция Примадонны оценивается в 20 миллионов долларов.

Однако теперь стало известно, что Алла Пугачева не сможет вывезти свои вещи из России, пока не получит разрешение. В Минкульте сообщили, что Примадонна не обращалась в ведомство для получения нужных документов.

"Представители Аллы Пугачевой не обращались в Министерство культуры России с заявлением о выдаче заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей", - сообщают "7 Дней" со ссылкой на Абзац.

Ранее появилась информация, что часть полотен, висящих на стенах роскошного замка Аллы Пугачевой и ее молодого супруга, иноагента Максима Галкина, являются подделкой. Говорят, некоторые картины - лишь искусно выполненные копии, а оригиналы находятся либо в музеях, либо у коллекционеров.