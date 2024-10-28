Америка угрожает Грузии после выборов в республике

США пригрозили Грузии "дальнейшими последствиями", если правительство республики не изменит курс. Соответствующее заявление сделал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится", - приводит слова Миллера РИА Новости.

Отметим, что в Грузии прошла акция протеста против результатов парламентских выборов, результаты которых стали известны более суток назад. Госсекретарь США призвал провести международное расследование нарушений, которые якобы имели место.

Напомним, что за четыре партии коалиции отдано 37% голосов, а за проправительственную "Грузинскую мечту" - почти 54%. С победой премьера Грузии Кобахидзе уже поздравил премьер Армении Пашинян. Поздравления также поступили от Азербайджана и Венгрии.