Небензя: США провоцируют эскалацию на Ближнем Востоке

Москва, обращаясь к странам Ближнего Востока, в очередной раз заявляет о необходимости сдержанности и прекращения насилия. Не допустить развития событий в регионе по катастрофическому сценарию призвал наш постпред при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности, созванного по просьбе Ирана.

Как отметил российский дипломат, Тегеран после израильских ударов проявляет сдержанность, несмотря на все попытки втянуть его в конфронтацию. Тель-Авив же при попустительстве Вашингтона пренебрегает позицией международного сообщества и сознательно идет на обострение ситуации.